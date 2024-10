Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Zwei Einbrecher entwenden Bargeldeinnahmen - Zeugenhinweise erbeten

Illingen (ots)

Maskiert und schwarz gekleidet sind am Sonntagabend Unbekannte in einen Verkaufsraum in der Bahnhofstraße eingebrochen und haben dort Einnahmen in Höhe von rund 1000 Euro entwendet.

Nach bisherigem Sachstand bemerkten Zeugen kurz vor 23 Uhr verdächtige Geräusche aus dem im Erdgeschoss eines Wohnhauses befindlichen Verkaufsraum. Hierbei war mindestens ein Täter über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen, nahm drei Kassenschubladen an sich und flüchtete im Anschluss mit einem weiteren Täter. Offenbar haben sich die beiden während der Tat in einer osteuropäischen Sprache unterhalten und waren zuvor bereits Passanten auf Höhe eines Barbershops aufgefallen. Die Männer sollen zwischen 45 und 55 Jahre alt gewesen sein,etwa 170 bis 180 cm groß sowie zum Einbruchszeitpunkt mit medizinischen Masken ausgestattet. Einer der Täter hatte eine schwarze Mütze auf. Trotz unverzüglicher Fahndung sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im Tatortbereich waren die Tatverdächtigen nicht mehr auffindbar. Neben Streifenfahrzeugen mehrerer Polizeireviere, war auch die Polizeihundeführerstaffel, ein Polizeihubschrauber sowie der Kriminaldauerdienst im Einsatz.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell