Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Ein Mann wurde bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt - Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Nagold (ots)

Schwer verletzt worden ist am Samstagabend ein Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nagolder Fußgängerzone.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war am 19.10.24, kurz vor Mitternacht der Geschädigte mit einem Begleiter in der Innenstadt unterwegs, als diese im Bereich Bahnhof-, Herrenberger- und Marktstraße auf eine mehrköpfige Personengruppe trafen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich der Geschädigte schwere Kopfverletzungen zuzog. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Aktuell besteht keine Lebensgefahr.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatbeteiligten nicht angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Geschehensabläufen und jeweiligen Tatbeteiligungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu melden.

Allgemeine Hinweise zu Zivilcourage unter https://www.aktion-tu-was.de/zivilcourage-regeln/

Helfen, ohne den Helden zu spielen

1. Hilf, aber bring Dich nicht in Gefahr 2. Ruf die Polizei unter 110 3. Bitte andere um Mithilfe 4. Präg Dir Tätermerkmale ein 5. Kümmer Dich um Opfer 6. Sag als Zeuge aus

Weitere Infos und Tipps finden Sie auf: www.polizei-beratung.de

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell