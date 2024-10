Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Transporter nach Unfallflucht in Öschelbronn gesucht

Niefern-Öschelbronn (ots)

Einen Schaden von rund 5000 Euro hat am Freitagmittag der Fahrer eines Transporters an einem geparkten Fahrzeug hinterlassen und ist im Anschluss geflüchtet.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Gesuchte mit seinem Fahrzeug, welches einen Planenaufbau, etwas breitere Außenspiegel und ein polnisches Kennzeichen besaß, die Hauptstraße in Öschelbronn. Gegen 15:45 Uhr befand sich der Fahrer aufgrund parkender Fahrzeuge an einer Engstelle, in welche er jedoch trotz Platzmangels einfuhr und hierbei mit einem geparkten VW-Passat kollidierte. Im Zuge des Unfalls wurde der unter anderem der Außenspiegel am VW abgerissen und der Kotflügel eingedellt. Dann entfernte sich der Transprter-Fahrer von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell