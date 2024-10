POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebstahl auf dem Wochenmarkt - Zeugenhinweise erbeten

Enzkreis (ots) - Am Freitag Abend gg. 18.00 Uhr betraten zwei maskierte Männer ein Einzelhandelsgeschäft in Bilfingen. Im Geschäft befand sich eine Angestellte, welche gezwungen wurde, die Barschaft aus der Kasse zu übergeben. Anschließend gingen die beiden Männer zu Fuß flüchtig. Eine sofort eingeleitete Fahndung in Bilfingen mittels 12 Funkstreifenbesatzungen ...

