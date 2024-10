POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Betrunkener Autofahrer muss nach Unfall Führerschein abgeben

Pforzheim (ots) - Mit dem Fahrrad waren Einsatzkräfte der Fahrradgruppe des Polizeipräsidiums Pforzheim am Donnerstagmittag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr im Stadtgebiet Pforzheim unterwegs. Neben einer Vielzahl an Bürgergesprächen, mussten die Polizeibeamten insgesamt sieben Kraftfahrzeugführer beanstanden, da sie entweder die Verkehrsflächenregeln missachteten oder ihre Fahrzeuge so unzulässig ...

