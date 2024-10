POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit dem Fahrrad auf Streife

Enzkreis (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkzeugbaufirma ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über das Dach in eine Werkzeugbaufirma in der Maybachstraße in Maulbronn. Dort entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge im sechsstelligen Wert. Der Polizeiposten Maulbronn hat die Ermittlungen ...

mehr