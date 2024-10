Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Maulbronn - Einbruch in Firma

Enzkreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkzeugbaufirma ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über das Dach in eine Werkzeugbaufirma in der Maybachstraße in Maulbronn. Dort entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge im sechsstelligen Wert.

Der Polizeiposten Maulbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber sich beim zuständigen Polizeirevier Mühlacker unter 07041 / 9693-0, zu melden.

Milena Lieb, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell