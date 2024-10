Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Zwei Einbrüche in gewerbliche Einrichtungen

Horb (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind unbekannte Täter gewaltsam in Büroräume zweier Betriebe eingedrungen und haben die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die Täterschaft zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 07:30 Uhr über ein jeweils zuvor beschädigtes Fenster in die Räumlichkeiten der beiden Gebäude. Aus der in der "Kirschbäumle" Straße gelegenen Prüfstelle wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. In der nahen Umgebung, in der "Rauher Grund" Straße, wurden mehrere Bürotüren gewaltsam aufgebrochen und ebenso Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Zur Höhe des Sachschadens ist bislang nichts bekannt. Es wird derzeit geprüft, ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451/96-0 in Verbindung zu setzen.

Inka Schönleber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell