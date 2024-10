POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Einbruch in Firma - hoher Schaden

Altensteig (ots) - Am Mittwochabend hat ein noch unbekannter und bewaffneter Täter eine Tankstelle in Altensteig überfallen und flüchtete zu Fuß. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat gegen 21:40 Uhr ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann eine Tankstelle in der Wilhelmstraße und forderte von der ...

