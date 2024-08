Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sonderkontrollen im Delmenhorster Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Am Mittwochabend, 7. August 2024, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr, führten 16 Beamte und Beamtinnen der Polizei Delmenhorst und Wildeshausen im Stadtgebiet Delmenhorst stationäre Verkehrskontrollen durch. Der erste Kontrollort befand sich am Hasporter Damm. Zum späteren Zeitpunkt wurde die Kontrollstelle an die Bremer Heerstraße verlegt.

Die Intention hinter der Sonderkontrolle war die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit bei den kontrollierten Verkehrsteilnehmenden zur Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit.

Resümierend wurden knapp 70 Pkw und 85 Personen kontrolliert.

Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, das Nicht-Anlegen des Sicherheitsgurtes, vergessene Dokumente und ungesicherte Kinder im Fahrzeug sind hierbei festgestellt und in der Folge zur Anzeige gebracht worden.

Weiterhin stellten die Beamten insgesamt drei Pkw-Fahrer fest, die sich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln hinter das Steuer setzten. Bei ihnen entnahm ein Arzt jeweils eine Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Zwei Fahrzeuge, darunter ein E-Scooter, konnten keinen Versicherungsschutz vorweisen und begingen damit einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auch diese beiden durften die Fahrt nicht weiter fortsetzen.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Syke fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis durch Delmenhorst. Gegen den Audi-Fahrer ist deshalb ein Strafverfahren eingeleitet und ihm ebenfalls die Weiterfahrt untersagt worden.

In der Gesamtheit der kontrollierten Verkehrsteilnehmenden herrschte großes Verständnis und positive Resonanz für die Sonderkontrolle vor.

