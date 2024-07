Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aus der Kurve in den Gegenverkehr

Schönbach/Cossengrün (ots)

Aus Richtung Plauen kommend in Richtung Elsterberg fuhr am Samstagabend ein 21 jähriger Deutscher. Der junge Mann kam in einer Kurve ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der rechte Leitplanke. Der PKW schleuderte weiter und prallte schließlich mit dem Heck in einen ihm entgegenkommenden PKW. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der PKW des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Ein Drogenvortest beim Unfallverursacher verlief positiv. Der Fahrer musste die Beamten ins Krankenhaus zur Abgabe einer Blutprobe begleiten. Sein Führerschein ist der junge Mann nun ebenfalls los. <FS>

