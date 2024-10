Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Räuberischer Diebstahl in Verkaufshaus: Zeugen gesucht

Calw (ots)

Am Mittwoch haben zwei noch unbekannte Ladendiebe eine Vielzahl an Kleidungsstücke aus einem Calwer Kleiderladen entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich die zwei unbekannten Männer gegen 14:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Calwer Innenstadt. Hier konnten die beiden Diebe durch eine Angestellte dabei beobachtet werden, wie diese mehrere Kleidungsstücke in mitgeführte Taschen verstauten. Als einer der beiden Männer das Kaufhaus verlassen wollte, gelang es der aufmerksamen Mitarbeiterin diesen aufzuhalten und anzusprechen.

Beim Ergreifen der Tasche soll sich der Tatverdächtige plötzlich losgerissen haben und geflüchtet sein. Im Nachgang gelang es dem zweiten Tatverdächtigen unerkannt zu fliehen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Diebesgut um verschiedenste Kinderkleidungsstücke handeln. Die Höhe des Diebesguts beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Die Mitarbeiterin des Verkaufshauses stürzte bei dem Versuch, dem Tatverdächtigen habhaft zu werden und wurde leicht verletzt.

Täterbeschreibung der beiden Unbekannten: etwa 20 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, etwa 180 cm groß, trugen dunkle Haare, gepflegtes und schlankes Aussehen

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell