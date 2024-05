POL-EL: Wesuwe - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots) - Am Freitag kam es in der Zeit von ca. 09.20 -10.20 Uhr, auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Neuenhaus an der Veldhausener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter vermutlich mit einem Einkaufswagen einen dort geparkten VW Passat. Zeugen sowie der Verursacher werden gebeten sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr