Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Meschede - Freienohl (ots)

Am 25.08.2023 befuhr gegen 13:47 Uhr ein 84-jähriger Mann aus Oeventrop mit seinem Pkw die Hauptstraße in Freienohl aus Oeventrop kommend in Richtung Freienohl. In Höhe der Bushaltstelle "Rümmecke" trat ein 12-jähriges Mädchen aus Meschede hinter einem in der Bushaltestelle wartenden Bus auf die Fahrbahn. Sie wurde von dem 84-jährigen erfasst. Es kam zum Zusammenstoß, durch den sich das Mädchen schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Dortmunder Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das Fachkommissariat durchgeführt. (Schl.)

