POL-Pforzheim: (CW) Egenhausen - Zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Pforzheim (ots)

Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, dafür mit zu hoher Geschwindigkeit ist am Dienstag ein Jugendlicher auf der Landesstraße 353 kontrolliert worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand sollte der Fahrer eines Kleinkraftrads am Dienstag gegen 16:00 Uhr in Pfalzgrafenweiler aufgrund lauter Motorgeräusche einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken der Streifenbesatzung beschleunigte der Fahrer jedoch unvermittelt sein Kleinkraftrad und erreichte dabei teilweise Geschwindigkeiten in Höhe von etwa 80 km/h. Trotz mehrfacher Anhalteaufforderungen mit Blaulicht, Martinshorn und Lautsprecher setzte der Jugendliche seine Fahrt fort und konnte letztendlich in Egenhausen angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es erwarten ihn nun strafrechtliche Konsequenzen.

