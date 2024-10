Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Neuhengstett, L179 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen kam es am Donnerstag um 17:17 Uhr auf der L 179 in Höhe von Neuhengstett. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 58-jährige Fahrer eines Pkw Opel Corsa die Landstraße in Richtung Ottenbronn. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem in Richtung Neuhengstett fahrenden Pkw Smart zusammen. Der Pkw Smart wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschleudert. Während die 37-jährige Fahrerin des Pkw Smart mittelschwere Verletzungen erlitt und vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt werden musste, erlitt ihr Beifahrer nur leichte Verletzungen. Sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrer des Pkw Opel wurden nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 EUR. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, musste die Landstraße zu Bergungsmaßnahmen bis 18:45 Uhr vollständig gesperrt bleiben.

