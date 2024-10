Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Betagte Frau wird Opfer von Trickbetrügern - Polizei bittet um Zeugenhinweise und gibt Verhaltenstipps bei Schockanrufen

Haiterbach (ots)

Mit der bekannten Betrugsmasche des Schockanrufs haben in den vergangenen zwei Tagen erneut angebliche Polizeibeamte im Präsidiumsbereich zugeschlagen und haben gestern bei einer älteren Dame aus dem Landkreis Calw Tausende von Euro erbeutet.

Nach jetzigen Ermittlungsstand erhielt die Frau am Donnerstag gegen 15.30 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Nummer auf ihrem Festnetztelefon. Die Anruferin gab sich als ihre Enkelin aus und teilte mit einer weinerlichen Stimme mit, dass sie einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe. In der Folge übernahm das Telefonat zunächst eine vermeintliche Polizistin und anschließend ein angeblicher Oberstaatsanwalt. Gegen Zahlung einer Kaution von einer hohen fünfstelligen Summe könne eine sofortige Freilassung der Enkelin erreicht werden. Letztendlich wurde die Frau um etwa 17 Uhr zu einer Geldübergabe an ihrer Wohnanschrift bewegt.

Bei dem Geldabholer soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten, kleinen und untersetzten Mann mit schwarzen, zur Seite gekämmten, Haaren gehandelt haben. Er soll mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Er trug zudem Schuhe mit weißen Sohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Im Zusammenhang mit betrügerischen Telefonanrufen gibt die Polizei erneut folgende Hinweise: - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft oder Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Banu Kalay, Pressestelle

