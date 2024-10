Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241012-0998 Frankfurt - Höchst: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

Seit Freitagabend (11. Oktober 2024), gegen 17:30 Uhr wird der 85-jährige Wilfried B. aus Frankfurt vermisst. Herr B. ist dement und auf Hilfe angewiesen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 190cm, Glatze, blaue Augen; Bekleidet ist Herr B. mit einer dunklen Kaputzenjacke mit Reißverschluss, einem hellen Hemd, dunkle Hausschuhe mit weißen Streifen (evtl. Crocs) und einer schwarzen Jogginghose.

Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter 069 / 755 - 51199 oder an jede andere Polizeidienststelle.

