Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Bußgeld für illegale Müllentsorgung

Post erhält demnächst ein 29-Jähriger, der auf einem Parkplatz zwischen Frohnstetten und Stetten am kalten Markt mehrere Säcke mit Müll unerlaubt entsorgt hat. Mitarbeiter des Bauhofs entdeckten am Mittwoch den Abfall sowie persönliche Daten des Mannes und veranlassten über die Polizei eine Anzeige an die Bußgeldstellte.

Sigmaringen

Unfallflucht

Unfallflucht hat ein Unbekannter begangen, der zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, in der Hohenneuffenstraße einen am Fahrbahnrand geparkten VW gestreift hat. Ohne sich um den Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und nimmt Hinweise auf den Unbekannten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Diebstahl wegen Körperverletzung und Beleidigung

Nach einem Diebstahl am Donnerstagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "In der Au" ermittelt die Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 27-Jährigen auch wegen Körperverletzung und Beleidigung. Als ein Security-Mitarbeiter des Geschäfts den Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach, schlug der 27-Jährige zu und traf den Mann im Gesicht. Der Tatverdächtige sowie sein Begleiter, der ebenfalls mit einer Anzeige rechnen muss, fielen im Anschluss weiter negativ auf, indem sie die Angestellten mehrfach beleidigten. Kurze Zeit später wurde der Begleiter wiederum an anderer Stelle auffällig, als er dem Mitarbeiter einer Tankstelle in der Binger Straße den Mittelfinger zeigte. Tags zuvor wurde er von ihm bei einem Diebstahl in der Tankstelle erwischt und hatte in der Folge ein Hausverbot erhalten. Der Sicherheitsmitarbeiter des Lebensmitteldiscounters konnte seine Arbeit in der Folge nicht mehr fortsetzen.

Sigmaringen

Einbruch in Schulgebäude

In eine Schule in der Pfauenstraße sind zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Unbekannte eingebrochen. Die Täter brachen in dem Gebäude mehrere Türen auf und durchsuchten sämtliche Büros sowie rund einhundert Schränke nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten sie anschließend mit mehreren hundert Euro Bargeld und möglicherweise auch gestohlenem Werkzeug. Die Ermittlungen zu dem Einbruch dauern an, der insgesamt entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen nimmt Hinweise von Personen, denen auf dem Schulgelände Verdächtiges aufgefallen ist, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Scheibe an Sporthalle eingeworfen

Auf mehrere hundert Euro beläuft sich der Sachschaden, den Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einer Sporthalle im Wuhrweg angerichtet haben. Die Vandalen warfen eine Fensterscheibe der Halle ein, weshalb das Polizeirevier Bad Saulgau nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen oder Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Sprinter bleibt an Brücke hängen

Die Höhenbegrenzung einer Unterführung in der Klosterstraße hat am Freitag gegen 0.30 Uhr ein Sprinter-Fahrer nicht beachtet und dadurch an seinem Fahrzeug einen wirtschaftlichen Totalschaden von rund 30.000 Euro verursacht. Der 34-Jährige blieb mit dem Dach des Sprinters an der Brücke hängen, sodass sich die gesamte Karosserie des Fahrzeugs verzog. Der Wagen musste abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an der Brücke kein nennenswerter Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell