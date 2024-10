POL-F: 241011 - 0997 Frankfurt - Heddernheim: Raub von E-Scooter - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (ha) Wer hat die 14-jährige Leonie gesehen? Das fragt sich die Polizei in Wetzlar und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sie ist etwa 160 cm groß und hat schulterlange, blonde, lockige Haare. Sie trägt eine Brille und war zuletzt mit einer lila-pinkfarbenen Regenjacke und einer Jeans bekleidet. Letztmalig wurde die Vermisste am 7.10.2024 gegen 14.20 Uhr in der Straße Stoppelberger Hohl, nahe der ...

mehr