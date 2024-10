Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter entblößt sich vor Spaziergängerin - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr entblößte sich ein bisher unbekannter Mann vor einer Spaziergängerin auf einem Feldweg bei der Memeler Straße nahe der B44. Als die Passantin einen in der Nähe befindlichen Mann mit Hund um Hilfe rief, rannte der Unbekannte in Richtung der Königsberger Allee und fuhr mit einem schwarzen SUV der Marke BMW davon. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze schwarze Haare, südländischer Phänotyp, kräftige Statur, bekleidet mit einem schwarzen Pullover und schwarzer Jogginghose. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel.: 0621/174-4444 entgegen.

