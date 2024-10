Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugenaufruf!

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag zwischen 19 Uhr und 21:50 Uhr wurde im Angelweg in Heidelberg-Handschuhsheim in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelte die unbekannte Täterschaft die Balkontür der Wohnung auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Dort durchsuchte sie mehrere Räume und entwendete unter anderem Bargeld, hochwertige Schuhe sowie zwei Rucksäck der Marke Puma. Eine Täterbeschreibung liegt nach derzeitigem Stand nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu den zwei gestohlenen Rucksäcken der Marke Puma, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

