POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer missachtet Vorfahrt und verletzt Pedelec-Fahrer

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr am frühen Donnerstagmorgen auf der Albert-Einstein-Straße in Richtung Daimlerstraße. Im Kreuzungsbereich wurde ihm von einem 61-jährigen Skodafahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision zwischen den beiden, wonach der Pedelec-Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Skodafahrer wurde nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens liegt insgesamt bei rund 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die Unfallermittlungen.

