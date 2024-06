POL-MFR: (601) Personen grölten ausländerfeindliche Parolen beim Festival Rock im Park

Nürnberg (ots) - Am späten Freitagabend (07.06.2024) beschädigte der Fahrer eines Pkw in Fürth zwei Fahrzeuge und flüchtete. Ein Zeuge stellte wenig später einen stark beschädigten Pkw fahrend fest und nahm die Verfolgung auf. Dem Zeugen fielen gegen 23:30 Uhr in der Fronmüllerstraße, gegenüber der dortigen Schule, zwei am rechten Fahrbahnrand stehende ...

mehr