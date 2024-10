Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Steuerhaus und PKW´s nach Schiffsunfall geborgen

Mannheim (ots)

Am 16.10.2024 gegen 22:45 befuhr ein Frachtschiff, beladen mit 400t Schrott den Sandhofer Altrhein, vom Rhein kommend, in Richtung Diffenebrücke. Bei der Brückendurchfahrt kollidierte das Schubschiff mit der Unterseite der Brücke. Dabei wurde das gesamte Steuerhaus abgerissen und dieses zusammen mit zwei PKW der Besatzung über Bord geschoben. Die PKW sanken direkt unterhalb der Brücke, Teile des Steuerhauses trieben im Altrhein. Verletzt wurde niemand. Die Schadenssumme am Schiff wird auf ca. 200.000EUR geschätzt.

Die Diffenebrücke wurde durch die Kollision leicht beschädigt. Der Industriehafen blieb bis zur Bergung der Schifffahrtshindernisse (2 PKW und Teile des Steuerhauses) gesperrt. Eine Sperrung wurde wasserseitig im Industriehafen und im Sandhofer Altrhein durch die Wasserschutzpolizei gewährleistet. Landseitig wurde durch die Stadt Mannheim die Sperrung der Brücke für den Fahrzeugverkehr veranlasst und eine Umleitung eingerichtet. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Wasserrettungszug und einem Feuerlöschboot mit insgesamt 24 Einsatzkräften im Einsatz war, legte vorsorglich eine Ölschlinge, um mögliche Gewässerverunreinigungen zu verhindern.

Nachdem am Donnerstag, 17.10.2024 die Bergung der Fahrzeuge und des Steuerhauses abgeschlossen war kamen gegen Abend dann die Freigaben der Stadt Mannheim für den Straßen- und Eisenbahnteil der Brücke sowie des Hafenamts für die Passage des Altrheins.

Die Wasserschutzpolizeistation Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird als Unfallursache eine Unachtsamkeit des Schiffsführers angenommen, welcher es versäumte, rechtzeitig das Steuerhaus abzusenken.

