Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag/ Zeugen gesucht zu: Schwerer Verkehrsunfall

Oppurg (ots)

Bereits am zurückliegenden Samstag wurde polizeilich über einen tödlichen Unfall bei Oppurg berichtet. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrverhalten des mutmaßlichen Unfallverursachers machen können. Der 25-Jährige, der bisherigen Erkenntnissen zufolge auf gerade Strecke mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte, sodass eine Insassin verstarb, fuhr gegen 13:30 Uhr von Neustadt/ Orla in Richtung Pößneck. Bei dem PKW handelte es sich um einen grünen Opel Insignia. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des oben beschriebenen PKW/ des Fahrers machen können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0258167 an die Polizei in Schleiz.

Ursprüngliche Pressemeldung vom 05.10.2024: Am 04.10.2024 ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B281 am Ortsausgang von Oppurg. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Bundesstraße aus Richtung Neustadt an der Orla kommend in Richtung Pößneck. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden, vollbesetzten Pkw Mercedes. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 67-jährige Mitfahrerin des Pkw Mercedes tödlich verletzt, 3 weitere Insassen, darunter ein Säugling, erlitten schwere Verletzungen, eine Person wurde leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme war die B281 für die Dauer von 5 Stunden voll gesperrt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell