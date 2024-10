Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sprengung von Zigarettenautomat gesucht

Kaulsdorf (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es in Kaulsdorf zur Sprengung eines Zigarettenautomaten, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 00:30 Uhr bemerkten Anwohner die Detonation im Bereich der Könitzer Straße und informierten die Polizei. Während der Spurensuche und -sicherung wurde festgestellt, dass Unbekannte mehrere Böller in den Ausgabeschacht des Automaten gelegt und angezündet hatten. Der Automat wurde sodann aus der Verankerung an der Hauswand gerissen, Münzgeld und Zigarettenschachteln lagen auf der Straße verteilt. Es ist unbekannt, welche Mengen an Zigaretten und Bargeld schließlich gestohlen wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Verdächtigen geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0259351 an die Saalfelder Polizei. Ob ein, durch Zeugen beobachteter, Radfahrer, der anschließend in Richtung Eichicht fuhr, mit der Sprengung im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell