LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung mit zahlreichen Feststellungen

Schleiz (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 04.45 Uhr bis 06.45 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf das Gelände der derzeitigen Rettungswache in Schleiz, Am Anger und entwendeten aus dem Gebäude ein Starkstromkabel. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0258680 bei der Polizei Schleiz zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

