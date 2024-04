Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Kupferdiebstahl +++ jugendlicher Vandalismus

Wiesbaden (ots)

1. Kupferkabeldiebstahl,

65185 Wiesbaden, Deponiestraße, Mittwoch, 17.04.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 18.04.2024, 7:00 Uhr

(jg)In der Nacht vom letzten Mittwoch, den 17.04.2024, auf Donnerstag, den 18.04.2024, entwendeten dreiste Diebe benötigte Materialien von einer Baustelle in Wiesbaden. Der oder die Täter gingen auf das frei zugängliche Gelände in der Deponiestraße und machten sich an einer Kabeltrommel zu schaffen. Davon entwendeten sie ein circa sechs Meter langes Kupferkabel. Bei dem Diebstahl wurde der Rest der Trommel so stark beschädigt, dass das darauf befindliche Kabel sowie die Isolierung unbrauchbar wurden. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter (0611) 345-2240 entgegen.

2. Jugendliche nach massiver Sachbeschädigung festgenommen, 65185 Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 18.04.2024, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(jg)Am Donnerstagnachmittag verursachten mehrere Jugendliche an zwei in einer Tiefgarage geparkten Oldtimerfahrzeugen in Wiesbaden massive Schäden. Eine Jugendgruppe von circa sechs Jugendlichen verweilte unbefugt in der Tiefgarage am Bahnhofsplatz, als sich einige dazu entschlossen, auf der Motorhaube zweier Oldtimer herumzuspringen. Darüber hinaus gelangten sie in die Fahrzeuge und urinierten hinein. Zudem beschädigten sie bei einem Fahrzeug den Schaltknüppel, die Sonnenblenden sowie bei dem anderen Fahrzeug das Stoffdach des Cabrios. Durch Tritte wurden außerdem mehrere Dellen an der Karosserie verursacht. Die Gruppe konnte bei der Tat beobachtet werden. Von der verständigten Polizei wurde ein Teil der Jugendlichen kontrolliert und festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Vandalen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der noch nicht abschließende Sachschaden wird auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2610 entgegen.

