POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Versuchter Einbruch Wildeck. Unbekannte versuchten am Montag (28.10.), gegen 19 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Zur Wache" einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste eine Alarmanlage aus, während sie sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zum Gebäude verschaffen wollten. Daraufhin ließen die Langfinger von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

