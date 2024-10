Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen von Transportern gestohlen - Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Kennzeichen von Transportern gestohlen

Petersberg. In der Goerdelerstraße stahlen Unbekannte zwischen Freitag (25.10.) und Montag (28.10.) das hintere amtliche Kennzeichen FD-JF 1120 von einem Renault Traffic. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit auf einem Schulhof. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hofbieber. In der Nacht zu Dienstag (29.10.) stahlen Unbekannte beide amtlichen Kennzeichen FD-R 471 von einem Ford Transit. Der Transporter stand während der Tatzeit im Hof eines Wohnhauses in der Straße "Am Sandberg" im Ortsteil Schwarzbach. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Fulda. Am Dienstag (29.10.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Wochen zuvor versucht hatten, in der Dalbergstraße in ein Bürogebäude einzubrechen. Dabei verursachten die Täter rund 400 Euro Sachschaden an zwei rückwärtig gelegenen, bodentiefen Fenstern. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

