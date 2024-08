Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Roller gestürzt - 15-jähriger leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Feldweg, Montag, 19.08.2024, 07.40 Uhr

NORTHEIM (mil)

Auf einem Feldweg zwischen den Ortschaften Northeim und Sudheim stürzte am frühen Montagmorgen ein 15-jähriger mit seinem Roller. Während seiner Fahrt auf dem steinigen Untergrund des Feldweges verlor er die Kontrolle über das Zweirad und kam in Folge dessen zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An dem Roller entstand lediglich minimaler Sachschaden in Höhe von ca. 150,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell