Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeimi, Einbecker Landstraße, Freitag, 16.08.2024, 13.00 Uhr - Montag, 19.08.2024, 08.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

In dem oben genannten Tatzeitraum verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Bürokomplex an der Einbecker Landstraße in Northeim. Innerhalb des Gebäudes wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und schließlich eine Geldkassette samt Inhalt entwendet. Im weiteren Verlauf entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell