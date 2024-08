Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Bundesstraße 64, Höhe Klärwerk Bad Gandersheim. Zeit: Montag, 19. August 2024, 16:05 Uhr. Ein 88-Jähriger Dortmunder befuhr mit seinem PKW Mercedes die Bundesstraße 64, aus Oexhausen kommend, in Fahrtrichtung Seesen. In Höhe Klärwerk Bad Gandersheim/ Abfahrt Bad Gandersheim-Holzmindener Str. geriet der Dortmunder in den Gegenverkehr und es kommt zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden PKW Opel eines 60-Jährigen Einbecker. Die Fahrzeugführer wurden leicht verletzt dem Krankenhaus in Northeim zugeführt und bei beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von (Gesamtsachschaden) 40000.- Euro. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen und dauern an, ein sogenannter Sekundenschlaf wurde gemutmaßt.

