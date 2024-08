Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Karl-Ilse-Straße/Eschershäuser Straße, Samstag, der 17.08.2024, 18:45 Uhr. Eine 19- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslar Ortsteil befuhr die Karl-Ilse-Straße. An der Einmündung zur Eschershäuser Straße übersah sie die vorfahrtberechtigte 64- jährige Fahrerin eines Pedelecs aus Uslar, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 64- jährige verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in einer Northeimer Krankenhaus gebracht. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1100 Euro.

