Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 17-jähriger übt mit Vater Auto fahren -

Northeim (ots)

37154 Northeim / OT Hollenstedt, K406, Dienstag, 20.08.2024, 01.50 Uhr

NORTHEIM (mil)

Ein 17-jähriger Mann fuhr mit dem Pkw seines 40-jährigen Vaters in der vergangenen Dienstagnacht im Northeimer Ortsteil Hollenstedt umher. Um dem Minderjährigen Tipps für die Fahrschule zu geben, saß der Vater auf dem Beifahrersitz. Im weiteren Verlauf kam der 17-jährige mit dem Pkw jedoch auf der K406 von der Fahrbahn ab und rutschte in einen angrenzenden Straßengraben, was durch eine Zeugin beobachtet werden konnte. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Ferner entstand kein Sachschaden, der Pkw wurde eigenständig aus dem Graben entfernt.

Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Sein Vater muss sich im Rahmen der Halterverantwortlichkeit ebenfalls wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell