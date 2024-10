Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

30 Kilogramm Kokain in Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt - 24-Jährige in Untersuchungshaft

Kirchheim. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld kontrollierte am Dienstag (29.10.), gegen 14.15 Uhr, auf einem Rastplatz in Kirchheim einen roten Peugeot. Im Fahrzeug, das von einer 24-Jährigen geführt wurde und zuvor auf der A7 in südliche Fahrtrichtung unterwegs war, fanden die Beamten mehrere mit Kokain gefüllte Sporttaschen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung in Fulda stellten die eingesetzten Kräfte Bargeld im unteren vierstelligen Bereich fest. Die insgesamt 30 Kilogramm Kokain, die nach ersten Schätzungen einen Straßenverkaufswert von über zwei Millionen Euro ergeben, und das Bargeld wurden sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde die junge Frau am Mittwoch (30.10.) einer Haftrichterin des Amtsgerichts Bad Hersfeld vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die 24-Jährige wurde anschließend einer hessischen Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Kim Leubecher,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

