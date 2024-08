Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall führt zu Verkehrsbehinderungen

B 10 / Birkweiler (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 22.08.2024 um ca. 13:40 Uhr, kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen auf der B10 in Höhe der Anschlussstelle Birkweiler. Im Bereich der Einmündung kam es zu einem Auffahrunfall in Fahrtrichtung Annweiler, bei dem zwei Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell