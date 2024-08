POL-PDLD: Klingenmünster - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Bellheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Fortmühlstraße/L 539 in Bellheim ein Verkehrsunfall zwischen einem 64-jährigen Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer hatte die Vorfahrt des 34-jährigen Pkw-Fahrers missachtet. Der Radler wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,26 Promille, sodass ...

