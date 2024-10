Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Heuballen in Brand

Vogelsbergkreis (ots)

Herbstein. In der Nacht zu Donnerstag (31.10.), gegen 3 Uhr, brannten mehrere Rundballen auf einer Wiese in der Jahnstraße. Das brennende Heu wurde durch die Feuerwehr kontrolliert abbrennen gelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Vogelsberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ermittelt nun wegen Brandstiftung. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Kim Leubecher

