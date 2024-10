Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf Autobahn

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen der Ausfahrt Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg. Ein 40-jähriger LKW-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Mannheim, als vor ihm der Verkehr stockte. Ersten Unfallermittlungen zur Folge kollidierte er mit einer 41-jährigen Opel-Fahrerin, welche ihr Fahrzeug zuvor bis zum Stillstand abbremsen musste. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf einen vorausfahrenden Kia eines 33-jährigen Fahrers geschoben. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Die Unfallermittlungen hat die Außenstelle Walldorf des Verkehrsdienstes Heidelberg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell