Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

RNK - Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw entlang der L 594 - PM Nr. 2

Wiesloch / RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 23.10.2024, gg. 18.30 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw im Bereich Wiesloch. Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 65-jährige Fahrer eines Toyota den Feldweg entlang der L 594 von Wiesloch in Richtung Frauenweiler und kollidierte hier, aus noch nicht bekannter Ursache, mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt und nach Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000EUR, am Fahrrad von 250EUR. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat den Verkehrsunfall und die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

