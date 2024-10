Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Missachtung der Vorfahrt führt zu Unfall

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 08:15 Uhr an einer Kreuzung ein Unfall. Ein 85-jähriger Skoda-Fahrer fuhr auf der Steinsbergstraße und wollte nach links in die Schwarzwaldstraße einbiegen. Ersten Unfallermittlungen zur Folge übersah er hierbei einen 35-jährigen VW-Fahrer, der auf der Steinsbergstraße in Richtung Weiler unterwegs war. Hierbei kam es dann zur Kollision im Kreuzungsbereich. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell