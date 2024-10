POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich

Heidelberg (ots) - Am Dienstag ereignete sich gegen 8 Uhr auf der BAB 656 in Richtung Heidelberg, auf der Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim, ein Unfall. Zu dieser Zeit kam es an der genannten Örtlichkeit verkehrsbedingt zu einem Rückstau. Ein 24-Jähriger Ford-Fahrer kollidierte in der Folge mit dem auf der linken Fahrspur vorausfahrenden VW Transporter. ...

