POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.02.2024

Goslar (ots) - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Am 14.02.2024, erstattete ein 44-Jähriger Strafanzeige beim PK Seesen, da ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen PKW vermutlich beim Einparken beschädigt habe. Der Tatzeitraum liege zwischen 09:00 Uhr - 12:05 Uhr. Der Unfallort befinde sich in der Straße "Hinter der Kirche" in Seesen. Der genaue ...

