LPI-J: Unfall ohne Verletzte

Kromsdorf (ots) - Als gestern Vormittag ein LKW-Fahrer vom Hof der LPG in Kromsdorf fuhr, übersah er einen vor dem Gelände geparkten Renault Kangoo und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Am Renault entstand ein erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

mehr