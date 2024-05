LPI-J: E-Scooter entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Wie ein Zeuge am Mittwochabend feststellen musste, beschädigte Unbekannte eine Sitzgruppe in der August-Bebel-Straße. Der oder die Täter beschmierten die Tischgruppe und hinterließen Brandflecken. Der Sachschaden konnte vor Ort noch nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

