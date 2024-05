LPI-J: Fahrerflucht in Kromsdorf

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Schöngleina: Bereits am Dienstag ereignete sich zur Mittagszeit, gegen 12:50 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Schöngleina und Bad Klosterlausnitz. Eine 56-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Landstraße in besagter Richtung. In einer Rechtskurve kam ihr ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches die Kurve schnitt. Hier kam es dann zu seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, sodass die Frau mit ihrem Pkw nach rechts von ...

