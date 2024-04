LPI-EF: Zeugenaufruf nach Brandfall in Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots) - Zwei große Hunde verletzten gestern einen Senior im Landkreis Sömmerda. Der 82-Jährige war am Nachmittag in Rastenberg unterwegs gewesen, als ein ihm unbekannter Mann sein Hoftor öffnete, um die Mülltonnen rauszustellen. Diesen Moment nutzten seine beiden Hunde aus und rannten auf die Straße. Dort stießen die Tiere den Passanten um und bissen ihn in beide Hände. Seine leichten Verletzungen mussten anschließend im Krankenhaus behandelt ...

