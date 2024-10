Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen parkendes Auto beschädigt und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kurz nach 19 Uhr beobachtete eine aufmerksame Autofahrerin in der Rudolf-Wild-Straße einen Unfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem parkenden Audi. Ersten Ermittlungen zufolge blieb ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen in die Rathenaustraße mit seinem hinteren rechten Rücklicht an dem linken Seitenspiegel eines parkenden Audi hängen. Durch Warnblinklicht und Lichthupe versuchte die Zeugin, die hinter dem Lastkraftwagen fuhr, die Aufmerksamkeit des Fahrers zu gewinnen. Allerdings ohne Erfolg. Er setzte seine Fahrt fort. Es soll sich um einen Lkw mit französischem Kennzeichen gehandelt haben. Außerdem soll auf dem Lkw "Kögel" gestanden haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell